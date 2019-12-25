В Екатеринбурге начали проверку после нападения подростка на педагога

Полиция Екатеринбурга организовала проверку после того, как ученик девятого класса школы №24 напал с молотком на учительницу русского языка и литературы возле её дома.

Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«По данному факту в настоящее время органы внутренних дел Екатеринбурга проводят тщательную проверку, устанавливают более подробные и точные обстоятельства случившегося ЧП», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что по итогам проверки материалы будут переданы в региональный Следственный комитет для принятия процессуального решения.

В пресс-службе горздрава, в свою очередь, уточнили, что учительнице удалось избежать серьёзных травм, после обследования в больнице она была отпущена домой.

Ранее URA.RU сообщало, что районная прокуратура Екатеринбурга проводит проверку из-за нападения школьника с молотком на свою учительницу.

Девятиклассник учится в данной школе с первого класса и ранее не состоял на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Его воспитывают мама с бабушкой.