В Екатеринбурге начали проверку после нападения подростка на педагога
- РИА Новости
Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«По данному факту в настоящее время органы внутренних дел Екатеринбурга проводят тщательную проверку, устанавливают более подробные и точные обстоятельства случившегося ЧП», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что по итогам проверки материалы будут переданы в региональный Следственный комитет для принятия процессуального решения.
В пресс-службе горздрава, в свою очередь, уточнили, что учительнице удалось избежать серьёзных травм, после обследования в больнице она была отпущена домой.
Ранее URA.RU сообщало, что районная прокуратура Екатеринбурга проводит проверку из-за нападения школьника с молотком на свою учительницу.
Девятиклассник учится в данной школе с первого класса и ранее не состоял на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Его воспитывают мама с бабушкой.