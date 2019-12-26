Уголовное дело возбудили на Урале после нападения ученика на педагога

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Уголовное дело заведено в Екатеринбурге на 15-летнего школьника, который с молотком напал на учительницу.
Уголовное дело возбудили на Урале после нападения ученика на педагога
  • РИА Новости

«Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя», — говорится в сообщении на сайте СУ СК по региону.

Отмечается, что подросток обвиняется в покушении на убийство.

Согласно предварительным данным, подозреваемый напал на учителя на улице Севастопольской, мотивом нападения стала личная неприязнь.

Уточняется, что женщина смогла оказать сопротивление, её жизни и здоровью ничто не угрожает.

Ранее следователи Свердловской области подали ходатайство о передаче в своё производство материалов полиции Екатеринбурга о нападении девятиклассника на учительницу возле её дома.

25 декабря URA.RU передавало, что в Екатеринбурге ученик девятого класса школы №24 напал с молотком на учительницу русского языка и литературы у её дома — предположительно, из-за недовольства полученными за полугодие оценками.

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