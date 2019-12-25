СК запросил материалы проверки нападения подростка на учителя на Урале
- РИА Новости
«С учётом того, что нападавший является несовершеннолетним, и в целях наиболее полного и всестороннего установления обстоятельств происшествия и причин, которые способствовали данному инциденту, органами СК России по Свердловской области в настоящее время инициирован вопрос о передаче материалов проверки из полиции для дальнейшего осуществления проверочных мероприятий в органы СКР», — говорится в сообщении пресс-службы СК по региону, поступившем в распоряжение RT.
После поступления материалов следователи намерены опросить пострадавшую учительницу и напавшего на неё подростка, а также законных представителей школьника и возможных очевидцев происшествия.
Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге ученик девятого класса школы №24 напал с молотком на учительницу русского языка и литературы у её дома, предположительно, из-за недовольства полученными за полугодие оценками.
Преподавательница избежала серьёзных травм и после медицинского обследования была отпущена домой.
В городской полиции пообещали по итогам проверки направить материалы в региональный СК.