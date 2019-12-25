СК запросил материалы проверки нападения подростка на учителя на Урале

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Следователи Свердловской области ходатайствуют о передаче в своё производство материалов проверки полиции о нападении в Екатеринбурге девятиклассника на учительницу возле её дома, сообщает региональное управление ведомства.
СК запросил материалы проверки нападения подростка на учителя на Урале
  • РИА Новости

«С учётом того, что нападавший является несовершеннолетним, и в целях наиболее полного и всестороннего установления обстоятельств происшествия и причин, которые способствовали данному инциденту, органами СК России по Свердловской области в настоящее время инициирован вопрос о передаче материалов проверки из полиции для дальнейшего осуществления проверочных мероприятий в органы СКР», — говорится в сообщении пресс-службы СК по региону, поступившем в распоряжение RT.

После поступления материалов следователи намерены опросить пострадавшую учительницу и напавшего на неё подростка, а также законных представителей школьника и возможных очевидцев происшествия.

Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге ученик девятого класса школы №24 напал с молотком на учительницу русского языка и литературы у её дома, предположительно, из-за недовольства полученными за полугодие оценками.

Преподавательница избежала серьёзных травм и после медицинского обследования была отпущена домой.

В городской полиции пообещали по итогам проверки направить материалы в региональный СК. 

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