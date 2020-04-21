В Ленобласти задержали членов банды, скрывавшихся с 2015 года

В Ленинградской области задержали двух членов банды, скрывавшихся с 2015 года.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СК России.

Злоумышленники совершали нападения с 2012 года. В 2015-м часть фигурантов задержали, остальных объявили в розыск.

«21 апреля 2020 года следователями совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России обвиняемые были задержаны в Ленинградской области», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге вынесли приговор членам ОПГ.