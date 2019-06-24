В Екатеринбурге вынесли приговор членам ОПГ
- РИА Новости
Ущерб от противоправных действий оценивается примерно в 4 млн рублей.
По имеющимся данным, банда совершала налёты на продовольственные магазины и салоны сотовой связи, применяя оружие. Злоумышленники забирали телефоны, ноутбуки и деньги. ОПГ действовала с ноября 2017 года по февраль 2018 года.
Организатор получил 17 лет лишения свободы. Пятеро участников банды приговорены к срокам от 4 до 15 лет.
Ранее VostokMedia.com сообщало, что прокуратура Хабаровского края отчиталась о состоянии преступности с начала года.