В Екатеринбурге вынесли приговор членам ОПГ

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В Екатеринбурге вынесли приговор членам организованной преступной группы, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-секретаря главка МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.
В Екатеринбурге вынесли приговор членам ОПГ
  • РИА Новости

Ущерб от противоправных действий оценивается примерно в 4 млн рублей.

По имеющимся данным, банда совершала налёты на продовольственные магазины и салоны сотовой связи, применяя оружие. Злоумышленники забирали телефоны, ноутбуки и деньги. ОПГ действовала с ноября 2017 года по февраль 2018 года.

Организатор получил 17 лет лишения свободы. Пятеро участников банды приговорены к срокам от 4 до 15 лет.

Ранее VostokMedia.com сообщало, что прокуратура Хабаровского края отчиталась о состоянии преступности с начала года.

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