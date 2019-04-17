Прокуратура Хабаровского края отчиталась о состоянии преступности с начала года

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Прокуратура Хабаровского края отчиталась о состоянии преступности за три месяца 2019 года, сообщает VostokMedia.com со ссылкой на сайт ведомства.
Прокуратура Хабаровского края отчиталась о состоянии преступности с начала года
  • РИА Новости

Зарегистрировано 5,4 тыс. уголовно наказуемых деяний, что почти на 7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

На 50% выросло количество тяжких преступлений, на 12% — фактов мошенничества.

Число коррупционных преступлений увеличилось в полтора раза.

Сократилось количество особо тяжких преступлений, квартирных краж.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области заявили о снижении числа преступлений в общественных местах.

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