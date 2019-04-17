Прокуратура Хабаровского края отчиталась о состоянии преступности с начала года
- РИА Новости
Зарегистрировано 5,4 тыс. уголовно наказуемых деяний, что почти на 7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
На 50% выросло количество тяжких преступлений, на 12% — фактов мошенничества.
Число коррупционных преступлений увеличилось в полтора раза.
Сократилось количество особо тяжких преступлений, квартирных краж.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области заявили о снижении числа преступлений в общественных местах.