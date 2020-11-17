«Эффективное средство профилактики»: дистанционное обучение для старшеклассников Москвы продлили до 6 декабря

В Москве учащиеся 6—11-х классов продолжат заниматься в дистанционном режиме до 6 декабря. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что такая форма обучения — эффективное средство профилактики распространения коронавируса. Тем временем в России выявлено 22 410 новых случаев COVID-19. При этом 22 055 пациентов выздоровели, 442 человека скончались. Количество выявленных с начала пандемии случаев коронавируса в России достигло 1 971 013. В Роспотребнадзоре рассказали, что к настоящему времени в стране выполнено более 69,5 млн тестов на коронавирус. Под наблюдением медиков остаются более 460 тыс. человек.

Дистанционное обучение в старших классах школ Москвы продлили на две недели — до 6 декабря. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников. Поэтому мы приняли решение продлить дистанционное обучение в 6—11-х классах ещё на две недели — до 6 декабря 2020 года», — говорится в сообщении на сайте мэра.

По его словам, эта мера спасёт здоровье и жизнь многих москвичей.

Ранее стало известно, что за последние две недели коронавирус ежедневно выявляли в среднем у 180 сотрудников образовательных учреждений Москвы, сообщил замглавы столичного Департамента образования и науки Антон Молев.

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© Alexander Avilov / Moscow News Agency

«За последние две недели с 1 по 15 ноября мы получаем сведения о заболевших — в среднем ежедневно 180 сотрудников, из них 67 учителей», — сказал Молев, выступая на заседании комиссии Мосгордумы по образованию. Его слова приводит РИА Новости.

Замглавы департамента отметил, что если бы не принятые в столице меры, то количество заболевших могло существенно вырасти.

«Эти цифры были бы увеличены на 5 тыс. человек, а количество заболевших учеников составило бы 7 тыс.», — сказал Молев.

Напомним, что в конце сентября московские власти объявили о продлении школьных каникул на период с 5 по 18 октября. По окончании этого срока учащихся 6—11-х классов в московских школах перевели на дистанционное обучение, тогда как ученики 1—5-х классов вернулись в школы.

Позднее действие этого режима продлили до 22 ноября, отметив, что власти постараются «сделать всё, чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования». Вместе с тем мэр Москвы Сергей Собянин заявил ещё 12 ноября, что режим дистанционного обучения, скорее всего, будет продлён на больший срок.

При этом в Мосгордуме подчеркнули, что не планируют оставлять школьников на дистанционном обучении. Как отметил глава столичного Департамента образования Александр Молотков, все проекты предпрофессионального образования, все проекты, связанные с воспитанием, будут продлены.

«Эти проекты невозможны будут без присутствия ребят... это ещё одно доказательство того, что нет никаких тайных планов оставить детей на дистанционке. Это вынужденная мера, надеюсь, она скоро закончится», — цитирует Молоткова РИА Новости.

Новые данные о заболеваемости

За прошедшие сутки в России зафиксировано 22 410 новых случаев коронавируса. В предшествующие два дня сообщалось о 22 778 и 22 572 выявленных больных COVID-19 соответственно.

С начала пандемии выявлено 1 971 013 случаев коронавирусной инфекции во всех 85 регионах РФ. За это время 1 475 904 человека выздоровели. За сутки этот показатель вырос на рекордную величину — 22 055 пациентов выписаны.

От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний скончался 33 931 человек. За сутки число летальных исходов выросло на 442 — максимальное значение с начала пандемии.

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Лидером по числу выявленных за сутки случаев является Москва. За 24 часа в столице зафиксировали 5882 заболевших COVID-19. В Санкт-Петербурге выявлены 2130 заболевших. За две недели показатели суточной заболеваемости в этом городе выросли вдвое. Значительное количество новых заболевших зафиксировано в Московской (839), Нижегородской (407) и Архангельской (351) областях.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 69,5 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 438 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 461 178 человек.

Накануне в ведомстве заявили, что в России документально не зафиксированы случаи повторного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

«К настоящему моменту документированные случаи повторного заболевания крайне редки, в России нет ещё ни одного документированного повторного случая (заболевания COVID-19. — RT)», — заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 24».

Мобильные бригады медиков

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 200 млн рублей на обеспечение работы мобильных бригад для оказания помощи больным с коронавирусом. В опубликованном на сайте кабмина сообщении отмечается, что такая практика используется в ряде территорий.

«Специалисты из федеральных медицинских учреждений и профильных вузов выезжают в регионы с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией. На месте они консультируют коллег и оказывают помощь больным», — говорится в сообщении.

В состав бригад входят врачи разного профиля, в том числе анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи, кардиологи и терапевты. В работе мобильных бригад врачей участвуют 32 медучреждения, среди которых Национальный медико-хирургический центр им. Пирогова, Медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии, Медицинский центр акушерства и гинекологии им. Кулакова и Башкирский государственный медицинский университет.