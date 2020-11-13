«Будет только добровольной»: Песков допустил начало массовой вакцинации от COVID-19 в ближайшие месяцы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с RT допустил, что массовая вакцинация россиян может начаться в ближайшие месяцы. Он подчеркнул, что прививаться российские граждане будут исключительно на добровольной основе. В России за последние сутки было выявлено 21 983 новых случая коронавирусной инфекции. В Москве с пятницы вступили в силу новые ограничения, введённые для борьбы с распространением COVID-19.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что массовая вакцинация россиян может начаться в ближайшие месяцы. Вместе с тем он подчеркнул, что делать прививки российским гражданам будут исключительно на добровольной основе.

«Поголовной вакцинации быть не может, она может быть только добровольной — об этом уже неоднократно говорилось», — напомнил он в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале RT Россия.

Пресс-секретарь отметил, что массовое производство вакцины — вопрос «дней и недель», уточнив, что российская фармацевтическая отрасль способна принимать «экстренные меры для скачкообразного наращивания производства».

Наряду с этим Песков заявил, что в первую очередь будут удовлетворяться потребности Российской Федерации в вакцине, и только потом — запросы зарубежных партнёров.

Он также ответил на вопрос, не «поторопилась» ли Россия, зарегистрировав первую вакцину «Спутник V» до завершения третьей фазы испытаний.

«Ускоренная регистрация возможна по решению государства, она возможна на основе результатов первых двух фаз и при условии завершения третьей фазы, что сейчас и происходит уже. Эти процедуры предусмотрены во многих государствах мира, сейчас многие государства пользуются этой ускоренной процедурой», — пояснил Песков.

Ситуация с коронавирусом в России

В России за последние сутки было выявлено 21 983 новых случая коронавирусной инфекции. За это время от заболевания вылечились 18 735 человек, 411 пациентов скончались.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 отмечено в Москве (5974), Санкт-Петербурге (1756) и Московской области (760).

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что за минувшие сутки в столице были госпитализированы 1458 пациентов с коронавирусом. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 372 человека. В штабе уточнили, что среди заболевших 14,1% — дети, 42,6% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3% — от 46 до 65 лет, еще 10,1% — от 66 до 79 лет. Пациентов старше 80 лет оказалось всего 3,9%.

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«Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6—11-х классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.

В Роспотребнадзоре отметили, что за сутки по стране было проведено 636 тыс. тестов на коронавирус.

Общее число зарегистрированных в России случаев COVID-19 достигло 1 880 551, за всё время 32 443 человека умерли, 1 406 903 пациента выздоровели.

Ограничительные меры в Москве

Напомним, в Москве с пятницы, 13 ноября, вступили в силу новые ограничения, введённые для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Теперь заведениям общественного питания, ресторанам, клубам, боулингам и другим развлекательным заведениям запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Также, согласно новым правилам, театры, кинотеатры, концертные залы могут заполняться только на 25% от общей вместимости места проведения мероприятия. В городе временно запрещено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий с участием зрителей. Студенты московских вузов переводятся на дистанционное обучение.

Ограничительные меры будут действовать до 15 января 2021 года.

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Накануне мэр Москвы Сергей Собянин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в столице, однако подчеркнул, что система здравоохранения справляется и запас коечного фонда в городе есть. По его словам, своевременное введение минимальных ограничений позволит «удержать ситуацию и оставить её на прежнем, подконтрольном уровне».

«Мы видим, какие последние решения начали принимать в зарубежных странах. Это полные локдауны, комендантские часы, чрезвычайное положение, закрытие всех предприятий в ряде стран и так далее. Но мы стараемся избежать этих решений, принимая, на мой взгляд, своевременные решения по частичным закрытиям, по частичным карантинным мероприятиям, по жёстким требованиям к масочному режиму, развитие больничной, госпитальной сети», — рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Градоначальник выразил надежду, что такие решения позволят Москве избежать европейского варианта развития событий.

Тем временем замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов высказал мнение, что темпы распространения коронавируса начнут снижаться, когда треть населения страны получит коллективный иммунитет к инфекции.

«Серьёзное влияние на циркуляцию вируса окажет и поствакцинальный иммунитет», — приводит его слова РИА Новости.