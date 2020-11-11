«В ближайшие недели нас ожидает сложный период»: Собянин объявил об отмене новогодних гуляний в Москве

В этом году власти Москвы приняли решение отменить проведение массовых мероприятий во время новогодних праздников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он рассказал, что следующие решения по ситуации с распространением коронавируса в Москве могут быть приняты через две-три недели. Вместе с тем Cобянин подчеркнул, что система здравоохранения в столице справляется с заболеваемостью.

Следующие решения по ситуации с распространением коронавируса в Москве могут быть приняты через две-три недели. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Он уточнил, что решения будут приниматься исходя из обстановки, но добавил, что они должны минимально касаться ограничений экономики и бизнеса. Мэр высказал мнение, что Москву в ближайшие недели ждёт сложная ситуация с COVID-19, пояснив, что пандемия впервые будет выпадать на осенне-зимний период, в связи с чем необходимо рассчитать возможности здравоохранения.

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Нынешний объём заболевания COVID-19 в городе почти такой же, как и в весенний период, рассказал градоначальник, при этом городская система здравоохранения на этом уровне «более или менее спокойно с ним справляется».

«И если мы вводим сегодня ограничения, то вводим наперёд, прогнозируем, что будет через неделю, через две, через три, чтобы обеспечить и дальше стабильную работу здравоохранения, но не перебирать», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Собянин обратил внимание, что жёсткие локдауны не помогают европейским странам и США остановить рост заболеваемости и числа госпитализаций. В то же время он выразил уверенность, что через несколько месяцев удастся выйти из пика пандемии, и напомнил, в частности, о начале производства в промышленных масштабах вакцин от COVID-19. Помимо этого, происходит естественная иммунизация населения, которая, по словам Собянина, уже затронула миллионы людей.

«Теперь мы понимаем, что эта осенне-весенняя история, скорее всего, будет последней из критических», — подчеркнул он.

Вместе с тем в этом году власти Москвы приняли решение запретить проведение массовых мероприятий во время новогодних праздников, сообщил Собянин.

«Чтобы никого не вводить в заблуждение: чтобы бизнес не тратился, организаторы не тратились на эти мероприятия — а потом скажут, что всё аннулируем», — пояснил он в эфире Первого канала.

Комментируя борьбу с коронавирусом, Собянин добавил, что в госпиталях столицы, где лечат пациентов с COVID-19, есть практически 50% запаса прочности.

«Более того, объём плановой, экстренной помощи не меньше, а даже чуть больше, чем в предыдущие годы за аналогичные месяцы, то же касается работы поликлиник, врачей, амбулаторного лечения», — рассказал градоначальник.

Он также сообщил, что решение о введении с 13 ноября дополнительных ограничительных мер было принято после консультаций с федеральным оперативным штабом и Роспотребнадзором.

Вакцина от коронавируса

Тем временем в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что, согласно промежуточным результатам третьей фазы испытаний, эффективность вакцины «Спутник V» составила 92%. Специалисты оценили действие препарата на 16 тыс. человек, которые дважды с разницей в 21 день получали инъекцию вакцины либо плацебо. В фонде уточнили, что побочных эффектов у испытуемых выявлено не было, кроме незначительных случаев повышения температуры и головной боли.

РИА Новости

© Кирилл Брага

Глава центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину, Александр Гинцбург отметил, что публикация промежуточных результатов исследования позволяет начать массовую вакцинацию россиян уже в ближайшие недели.

Вместе с тем глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о запуске массового производства «Спутник V», отметив, что препарат начал распространяться по регионам.

В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подчеркнул, что разработка вакцин от коронавируса должна оставаться вне политики. Он напомнил, что вакцина создана на основе безопасной и эффективной платформы аденовирусных векторов человека, отметив желание многих стран «включать такие препараты в свой национальный портфель как наиболее проверенные и изученные».

«Хотелось бы подчеркнуть важность международного взаимодействия и тесного сотрудничества между разработчиками вакцин из разных стран. Вакцины должны быть вне политики — миру необходим диверсифицированный портфель качественных препаратов», — подчеркнул он.

Схожую точку зрения в интервью RT высказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он рассказал, что непрерывно участвует в переговорах с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым по вопросу закупки Венгрией российской вакцины.

«Если в каком-то случае и нужно отложить в сторону политические аспекты, то как раз в этом… Нам представляется вполне возможным начать в декабре ограниченные закупки для проведения в Венгрии необходимых клинических испытаний и проверок, а со второй половины января можно рассчитывать на более крупную закупку у России», — рассказал он.

Министр приветствовал публикацию промежуточных данных об эффективности «Спутника V», а также добавил, что Венгрия обсуждает с российской стороной не только закупку вакцины, но и возможность частичного переноса производства в Венгрию.

«Иногда мне кажется, что вопрос вакцин чрезмерно политизирован, думаю, этого нужно избегать. Опять же мы надеемся на успех всех компаний и стран, которые занимаются разработкой вакцин, о ком бы ни шла речь. Мы заинтересованы в успехе американских, европейских, российских, китайских, израильских исследований и разработок вакцин. Потому что чем больше вакцин у нас будет, тем лучше», — заключил Сийярто.

