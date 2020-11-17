Онищенко посоветовал не забывать о физкультуре на фоне пандемии

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко дал рекомендации, как повысить сопротивляемость организма коронавирусу.

Как рассказал академик РАН в беседе с радио Sputnik, в настоящее время ситуация осложняется тем, что наступает время холодов, поэтому важно, чтобы в жилых домах была адекватная температура.

Он напомнил, что одеваться следует по сезону, потому что «любое ослабление, любая простуда» будет работать «на мельницу этой инфекции».

Онищенко также отметил, что людей, которые болеют легко, нужно вовремя «выявлять и изолировать».

«Это резко будет снижать темпы нарастания. И самая главная задача — это старшее поколение и люди с онкологическими, кардиологическими и эндокринными заболеваниями. Вот группы риска», — сказал он.

Для повышения сопротивляемости инфекции Онищенко посоветовал хорошо питаться и следить за уровнем витамина D, который интенсивно стимулирует иммунную систему, не забывать о физической активности.

«Конечно, занятия физической культурой нужны всем. Всем это надо делать, независимо от возраста в пределах своих возможностей. А то некоторые садятся дома на диван, на постель — а от этого и депрессия, и подавленность и всё остальное, связанное с тем, что организм не сопротивляется болезни», — пояснил он.

Ранее консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко посоветовала в период подъёма заболеваемости вирусами употреблять в пищу авокадо.