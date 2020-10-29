Врач рассказала о пользе авокадо для укрепления иммунитета

Консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко посоветовала в период подъёма заболеваемости вирусами употреблять в пищу авокадо.

«В холодное время года я очень рекомендую употреблять авокадо, потому что он невероятно положительно сказывается на иммунной системе. Там есть и витамин D, и омега жиры, и витамин E», — заявила она в интервью радио Sputnik.

Сергиенко отметила, что витамины D и E являются жирорастворимыми витаминами, которые за счёт жиров в самом авокадо быстро усваиваются в организме.

В результате чего, как рассказала врач, человек получит необходимые витамины в период межсезонья и укрепит иммунитет.

В сентябре врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала RT о продуктах, необходимых для поддержания иммунитета в течение осеннего периода.