Иммунолог назвал самые важные витамины в осенний период

Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала RT о продуктах, необходимых для поддержания иммунитета в течение осеннего периода.

Аплетаева рассказала, что определяющее место в защите организма от сезонных заболеваний занимает вещество бета-каротин.

«В осенний период нужно потреблять продукты насыщенного оранжевого, жёлто-оранжевого цвета. Жёлто-оранжевые овощи, фрукты: персики, абрикосы, слива внутри жёлтая, тыква, морковь, дыня. Эти продукты богаты бета-каротином — веществом, которое является предшественником витамина А… Витамин А — основной витамин, который защищает слизистые верхних дыхательных путей от проникновения вирусов, бактерий. Если пить чистый витамин А, он может быть токсичен», — объяснила специалист.

Она добавила, что витамин А также содержится в молочных продуктах.

«В природе витамин А в чистом виде ещё есть в молочных продуктах, но иногда их жирность бывает достаточно велика, поэтому здесь нужна мера. Ещё одно преимущество витамина А — он запасается. Мы можем сделать некое хранилище этого бета-каротина в печени и в нужный момент его трансформировать в этот важный и нужный витамин», — отметила Аплетаева.

Другим важным веществом в осенний сезон, по её словам, является витамин С.

«Важны продукты, богатые витамином С. Запас этого витамина сделать сложно, но он влияет на многие функции: мы можем улучшить клеточный иммунитет. Витамин С также является хорошим оксидантом, он защищает клетки организма от повреждений», — подчеркнула диетолог.

По её словам, это основной витамин, который является буфером.