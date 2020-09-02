Психолог рассказала, как бороться с осенней хандрой

Детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, как бороться с осенней хандрой.

«Наше восприятие и формирует наше настроение. Если думать, что всё плохо, грустные мысли будут формировать тоску, хандру и печаль, а потом обиду и злость», — заявила эксперт в беседе с ФАН.

По её словам, для хорошего настроения важно следить за режимом своего дня.

Также необходимы ежедневные прогулки — не меньше часа для взрослых, не меньше трёх часов для детей, считает Наумова.

«В день надо выделять хотя бы 15—30 минут на физические упражнения. Когда человек выполняет их, повышается уровень серотонина в крови», — отметила она.

Как добавила эксперт, нужно находить время и на какие-то приятные вещи, к примеру, на походы в магазин или в ресторан.

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