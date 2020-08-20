Врач рассказала, зачем нужен отпуск

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Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Татьяна Романенко рассказала, зачем нужен отпуск.
Врач рассказала, зачем нужен отпуск
  • AFP

«Отдыхать нужно. Почему? Потому что, как уже установили учёные — британские, американские, африканские, австралийские, — те люди, которые отдыхают, живут дольше. Ведь если мы не ходим в отпуск, возникает переутомление», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и факты».

По словам Романенко, переутомление может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Как отметила специалист, если человек работает без отпуска, у него накапливаются стресс, хроническая усталость.

«Здесь на начальном этапе возникает общая тревожность, которая потом приведёт к развитию на фоне психосоматических проблем и к каким-то соматическим проблемам», — пояснила она.

Романенко добавила, что ежедневный стресс повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин в беседе с сайтом «Москва 24» дал рекомендации по возвращению на работу после отпуска.

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