Врач рассказала, зачем нужен отпуск

Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Татьяна Романенко рассказала, зачем нужен отпуск.

«Отдыхать нужно. Почему? Потому что, как уже установили учёные — британские, американские, африканские, австралийские, — те люди, которые отдыхают, живут дольше. Ведь если мы не ходим в отпуск, возникает переутомление», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и факты».

По словам Романенко, переутомление может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Как отметила специалист, если человек работает без отпуска, у него накапливаются стресс, хроническая усталость.

«Здесь на начальном этапе возникает общая тревожность, которая потом приведёт к развитию на фоне психосоматических проблем и к каким-то соматическим проблемам», — пояснила она.

Романенко добавила, что ежедневный стресс повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин в беседе с сайтом «Москва 24» дал рекомендации по возвращению на работу после отпуска.