Врач рассказала, зачем нужен отпуск
- AFP
«Отдыхать нужно. Почему? Потому что, как уже установили учёные — британские, американские, африканские, австралийские, — те люди, которые отдыхают, живут дольше. Ведь если мы не ходим в отпуск, возникает переутомление», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и факты».
По словам Романенко, переутомление может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
Как отметила специалист, если человек работает без отпуска, у него накапливаются стресс, хроническая усталость.
«Здесь на начальном этапе возникает общая тревожность, которая потом приведёт к развитию на фоне психосоматических проблем и к каким-то соматическим проблемам», — пояснила она.
Романенко добавила, что ежедневный стресс повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее социальный психолог Алексей Рощин в беседе с сайтом «Москва 24» дал рекомендации по возвращению на работу после отпуска.