Вильфанд рассказал о резких перепадах температур на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погодных тенденциях в столичном регионе в течение следующей недели.

«Погода будет вполне осенней, по температурному фону она будет выше многолетних значений, которые были рассчитаны за большой промежуток времени, то есть погода будет выше нормы. В первые три дня следующей недели дневные температуры будут в промежутке +14...+17 °С», — рассказал синоптик.

Он добавил, что в первой половине недели вероятны несущественные осадки.

«Резкий всплеск тепла прогнозируется в четверг... Температура существенно повысится, максимальные значения будут в диапазоне +20...+23 °С. После прохождения тёплой восточной периферии циклона ожидается резкое понижение температуры до тех же значений, дневные температуры будут +14...+15 °С. После тёплой погоды это покажется обрушением холода», — добавил Вильфанд.

Специалист объяснил, что такие резкие изменения погоды создадут ощущение значительного похолодания.

«Температура в конце недели будет около своей нормы и ниже. Вполне прохладная погода, дневные температуры в диапазоне +10...+15 °С. Мы почувствуем осень», — отметил синоптик.

Ранее сообщалось, что 13 сентября в Москве ожидается до +20 °С.