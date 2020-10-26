Эксперт рассказала о пользе фруктов при COVID-19

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Некоторые сезонные фрукты могут помочь организму укрепить иммунитет и восстановиться при COVID-19, сообщает пресс-служба Медицинской академии Крымского федерального университета со ссылкой на диетолога и доцента кафедры общественного здоровья и здравоохранения Ирину Сухареву.
Эксперт рассказала о пользе фруктов при COVID-19
  • Pixabay

Об этом пишет газета «Известия».

Речь идёт о хурме, винограде, зизифусе, облепихе, а также об айве и о кизиле, которые стоит употреблять в компоте. Они помогут укрепить иммунитет и противостоять другим сезонным заболеваниям, например гриппу и ОРВИ.

«Однако следует обратить внимание на то, что они не избавят вас от COVID-19 и не вылечат его. Сбалансированное питание укрепит иммунитет организма при болезни и облегчит восстановление», — отметила Сухарева.

Эксперт подчеркнула, что питание во время болезни должно быть дробным, пищу стоит употреблять небольшими порциями пять-шесть раз в день, а для перекусов выбирать виноград, груши и сливы.

Ранее диетолог Наталья Нефёдова в интервью радио Sputnik рассказала о правильном потреблении жидкости.

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