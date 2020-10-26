Эксперт рассказала о пользе фруктов при COVID-19
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Об этом пишет газета «Известия».
Речь идёт о хурме, винограде, зизифусе, облепихе, а также об айве и о кизиле, которые стоит употреблять в компоте. Они помогут укрепить иммунитет и противостоять другим сезонным заболеваниям, например гриппу и ОРВИ.
«Однако следует обратить внимание на то, что они не избавят вас от COVID-19 и не вылечат его. Сбалансированное питание укрепит иммунитет организма при болезни и облегчит восстановление», — отметила Сухарева.
Эксперт подчеркнула, что питание во время болезни должно быть дробным, пищу стоит употреблять небольшими порциями пять-шесть раз в день, а для перекусов выбирать виноград, груши и сливы.
Ранее диетолог Наталья Нефёдова в интервью радио Sputnik рассказала о правильном потреблении жидкости.