Эксперт рассказала о пользе фруктов при COVID-19

Некоторые сезонные фрукты могут помочь организму укрепить иммунитет и восстановиться при COVID-19, сообщает пресс-служба Медицинской академии Крымского федерального университета со ссылкой на диетолога и доцента кафедры общественного здоровья и здравоохранения Ирину Сухареву.

Об этом пишет газета «Известия».

Речь идёт о хурме, винограде, зизифусе, облепихе, а также об айве и о кизиле, которые стоит употреблять в компоте. Они помогут укрепить иммунитет и противостоять другим сезонным заболеваниям, например гриппу и ОРВИ.

«Однако следует обратить внимание на то, что они не избавят вас от COVID-19 и не вылечат его. Сбалансированное питание укрепит иммунитет организма при болезни и облегчит восстановление», — отметила Сухарева.

Эксперт подчеркнула, что питание во время болезни должно быть дробным, пищу стоит употреблять небольшими порциями пять-шесть раз в день, а для перекусов выбирать виноград, груши и сливы.

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