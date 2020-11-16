В Новом Уренгое офис компании оборудовали под инфекционный госпиталь

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В Новом Уренгое в офисе компании «Арктикгаз» открылся инфекционный госпиталь на несколько сотен коек.
В Новом Уренгое офис компании оборудовали под инфекционный госпиталь
  • © РИА Новости / Антон Вергун

«Госпиталь начнёт функционировать уже сегодня», — приводит URA.RU сообщение пресс-службы мэрии города.

Общая вместительность импровизированной больницы оценивается в 300 мест. Они рассчитаны на больных, переносящих коронавирус в лёгкой и среднетяжёлой формах.

Офис «Арктикгаза» переоборудовали всего за несколько недель. Помимо органов власти, помощь оказывали предприниматели и предприятия ТЭК.

Как передавал телеканал «360», в Подмосковье число коек для пациентов с коронавирусом увеличат до 19 тыс.

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