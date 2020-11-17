Число выздоровевших после коронавируса в Москве выросло на 5274

Число выздоровевших после коронавируса в Москве за сутки выросло на 5274.

«В столице выздоровели еще 5274 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 377 131», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Накануне вечером сообщалось, что в Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число скончавшихся с COVID-19 в столице увеличилось до 7933.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.