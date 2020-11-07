«Помогает врачам проводить эпидрасследования»: власти Москвы введут систему чекинов в управах и префектурах города

В префектурах и управах Москвы с 12 ноября заработает система чекинов, ранее введённая в ряде столичных учреждений и заведений. По словам городских властей, механизм хорошо себя зарекомендовал и помогает врачам проводить эпидемиологические расследования. Вместе с тем система является не запретительной, а информационной, подчеркнули в столичном Департаменте торговли и услуг. В ведомстве уточнили, что механизм чекинов внедрили свыше 4 тыс. предприятий, им воспользовались более 1,1 млн человек.

В префектурах и управах Москвы с четверга, 12 ноября, будет действовать система чекинов (регистрации телефонных номеров на входе). Как заявил глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, соответствующий указ уже подписан.

«Со следующего четверга, уже подписан указ мэра, эта система будет действовать также в префектурах и управах», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Немерюка, система хорошо зарекомендовала себя, она помогает врачам проводить эпидемиологические расследования. Он отметил, что механизм не является запретительным или контрольным, а выполняет информационную функцию.

«Это позволяет посетителям тех или иных заведений узнавать, был ли у них возможный контакт с заболевшим, и своевременно обратиться к врачу, сдать анализы», — пояснил Немерюк.

Ранее власти Москвы ввели в качестве эксперимента систему регистрации работников и посетителей ночных заведений. Новая мера начала работать с 19 октября. Согласно новым правилам, вход на дискотеки, в ночные клубы и бары возможен только после сканирования на входе QR-кода или отправки смс на специальный короткий номер.

С начала работы системы QR-кодов более 4 тыс. предприятий в Москве внедрили её для регистрации посетителей.

«Надо отметить, что предложенная рестораторами система прижилась. И уже более 4 тыс. предприятий её используют. Всего с 19 октября в систему уже зачекинились более 1,1 млн человек», — сказал Немерюк.

АГН «Москва»

© Денис Гришкин

Добавим, что система регистрации на входе с 5 ноября также заработала в правительственных зданиях Москвы. Проходить её должны как сотрудники, так и посетители.

В октябре власти столицы допускали, что внедрение системы также возможно в салонах красоты и непродовольственных магазинах, если опыт использования аналогичных мер в столичных ночных заведениях будет успешным. В администрации города подчеркнули, что речь идёт об альтернативе полному закрытию этих учреждений.

Руководитель Главконтроля Москвы Евгений Данчиков рассказал, что система QR-кодов работает без сбоев.

«Всё работает нормально, сбоев нет, но если какие-то появляются недостатки, то есть служба поддержки Департамента информационных технологий, которая быстро отрабатывает какие-то недостатки. Но глобальных проблем мы не видим», — цитирует ТАСС Данчикова.

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Впоследствии Данчиков также высказался о перспективе введения в столице спецпропусков. По его словам, власти Москвы пока не видят необходимости в подобных мерах.

«Пока мы в этом необходимости не видим — и сегодняшних мер, на наш взгляд, будет достаточно для того, чтобы не вводить более строгих мер», — приводит его слова РИА Новости.

Последние данные о заболеваемости

За прошедшие сутки в России выявлено 20 396 новых случаев коронавируса. В предшествующий этому день количество новых случаев также превысило отметку в 20 тыс. — 20 582.

С начала пандемии в стране зафиксировано 1 753 836 случаев COVID-19 (+1,2%). За это время выздоровели 1 312 927 пациента, в том числе 16 803 — за последние сутки. Вместе с тем от осложнений, развившихся на фоне коронавируса и сопутствующих заболеваний, скончался 30 251 человек. За последние 24 часа зафиксировано 364 летальных исхода.

По количеству новых случаев COVID-19 лидирует Москва — 5829 новых случаев за сутки. В Санкт-Петербурге второй день подряд фиксируется наибольшее за сутки количество новых случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии: в субботу сообщили о 1258 выявленных пациентов, а в пятницу — о 1171.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала текущую ситуацию с коронавирусом в стране напряжённой.

«На сегодняшний день, конечно, ситуация достаточно напряжённая, в ряде регионов — сложная. И темп пока растущий», — цитирует РИА Новости Попову.

На фоне роста заболеваемости она порекомендовала россиянам встретить предстоящие новогодние праздники дома.

«Эти новогодние праздники абсолютно точно я рекомендую провести дома, дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать», — заявила Попова. Она добавила, что «если есть возможность уехать на дачу, за город, это будет очень хорошо».

По её словам, самые опасные места сейчас — те, где люди не могут соблюдать социальную дистанцию, в частности, общественный транспорт.