Эксперт оценил влияние пандемии на ресторанный бизнес

Ресторатор Александр Раппопорт оценил влияние пандемии на ресторанный бизнес.

«Конечно, стал меньше средний чек, конечно, люди меньше тратят. Про дорогие вина я вообще забываю. Это касается даже не вопросов, связанных с возможностями. Даже те люди, возможности которых никак не поменялись, они просто психологически сегодня меньше тратят», — цитирует эксперта Life.ru.

Как отметил Раппопорт, больше всего ситуация отразилась на заведениях среднего ценового сегмента. Если гости элитных ресторанов стараются не изменять своим привычкам, а массовый сегмент выручают службы доставки, то «середнячки» остаются без выручки. Эксперт объяснил это по большей части переводом офисных сотрудников на удалёнку.

Ранее экономист, политолог Александр Дудчак в беседе с Nation News оценил влияние пандемии на потребительские привычки россиян.