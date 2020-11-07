Власти Москвы назвали число внедривших систему QR-кодов предприятий

С 19 сентября более 4 тыс. предприятий в Москве внедрили систему QR-кодов для регистрации посетителей, заявил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Надо отметить, что предложенная рестораторами система прижилась. И уже более 4 тыс. предприятий её используют. Всего с 19 октября в систему уже зачекинилось более 1,1 млн человек», — сказал Немерюк.

С 5 ноября в правительственных зданиях Москвы заработала система регистрации на входе, которую будут проходить как сотрудники органов власти, так и посетители.

Макдоналдс также сообщил, что введёт в ресторанах в Москве систему регистрации посетителей.

В Москве с 19 октября вступили в силу новые правила посещения ночных заведений, работающих с 00:00 до 06:00. Теперь вход на дискотеки, в ночные клубы и бары будет возможен только после сканирования на входе QR-кода или отправки смс на специальный короткий номер.

Позднее столичные власти допустили внедрение системы входа по QR-кодам в рестораны, салоны красоты и непродовольственные магазины.