В зданиях правительства Москвы заработала система регистрации

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В правительственных зданиях Москвы с 5 ноября заработала система регистрации на входе, её будут проходить как сотрудники органов власти, так и посетители.
В зданиях правительства Москвы заработала система регистрации
  • © Официальный сайт Мэра Москвы / М. Денисова

Об этом сообщили в мэрии столицы.

«С 5 ноября система чекинов (регистрации номеров телефонов на входе) внедрена в качестве эксперимента в зданиях подразделений правительства Москвы. Проходить регистрацию должны как сотрудники органов исполнительной власти, так и посетители. Это даст возможность оповещать их о возможном риске заражения коронавирусом», — отметили там.

На первом этапе систему чекинов ввели в зданиях, где расположены департаменты правительства Москвы, а на втором участниками эксперимента станут подведомственные организации, заявили в пресс-службе мэрии.

Как сообщил ранее руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, системой QR-кодов оборудованы 2394 точки в Москве.

С 19 октября в столице вступили в силу новые правила посещения ночных заведений, работающих с 00:00 до 06:00. Теперь вход на дискотеки, в ночные клубы и бары будет возможен только после сканирования на входе QR-кода или отправки смс на специальный короткий номер.

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