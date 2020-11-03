Власти Москвы назвали число воспользовавшихся системой QR-кодов
- РИА Новости
«Начиная с 19 октября системой чекинов воспользовались более 850 тыс. посетителей кафе, ресторанов и развлекательных заведений», — цитирует РИА Новости Немерюка.
Он сообщил, что «на данный момент системой QR-кодов оборудовано 2394 точки».
«Уведомления о возможном контакте с больным коронавирусом получили почти 5,5 тыс. москвичей» — добавил он.
В Москве с 19 октября вступили в силу новые правила посещения ночных заведений, работающих с 00:00 до 06:00. Теперь вход на дискотеки, в ночные клубы и бары будет возможен только после сканирования на входе QR-кода или отправки смс на специальный короткий номер.
Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил введение новых правил в ночных заведениях столицы.