Власти Москвы назвали число воспользовавшихся системой QR-кодов

Короткая ссылка
Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что системой QR-кодов оборудованы 2394 точки в Москве, с её помощью было разослано почти 5,5 тыс. уведомления о возможном контакте с больным коронавирусной инфекцией COVID-19.
Власти Москвы назвали число воспользовавшихся системой QR-кодов
  • РИА Новости

«Начиная с 19 октября системой чекинов воспользовались более 850 тыс. посетителей кафе, ресторанов и развлекательных заведений», — цитирует РИА Новости Немерюка.

Он сообщил, что «на данный момент системой QR-кодов оборудовано 2394 точки».

«Уведомления о возможном контакте с больным коронавирусом получили почти 5,5 тыс. москвичей» — добавил он.

В Москве с 19 октября вступили в силу новые правила посещения ночных заведений, работающих с 00:00 до 06:00. Теперь вход на дискотеки, в ночные клубы и бары будет возможен только после сканирования на входе QR-кода или отправки смс на специальный короткий номер.

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил введение новых правил в ночных заведениях столицы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить