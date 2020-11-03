Власти Москвы назвали число воспользовавшихся системой QR-кодов

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что системой QR-кодов оборудованы 2394 точки в Москве, с её помощью было разослано почти 5,5 тыс. уведомления о возможном контакте с больным коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Начиная с 19 октября системой чекинов воспользовались более 850 тыс. посетителей кафе, ресторанов и развлекательных заведений», — цитирует РИА Новости Немерюка.

Он сообщил, что «на данный момент системой QR-кодов оборудовано 2394 точки».

«Уведомления о возможном контакте с больным коронавирусом получили почти 5,5 тыс. москвичей» — добавил он.

В Москве с 19 октября вступили в силу новые правила посещения ночных заведений, работающих с 00:00 до 06:00. Теперь вход на дискотеки, в ночные клубы и бары будет возможен только после сканирования на входе QR-кода или отправки смс на специальный короткий номер.

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил введение новых правил в ночных заведениях столицы.