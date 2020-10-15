Собянин пояснил введение новых правил посещения ночных заведений

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» пояснил введение системы регистрации номера телефона в ночных заведениях Москвы.

Он отметил, что «сами представители этих заведений обратились... понимая, что они находятся первые в очереди под закрытие».

«Чтобы этого не произошло, сделать контроль на входе в ночные клубы, чтобы мы видели, кто из этих людей в последующем заразился», — заявил Собянин.

«И в случае заражения человека очень быстро можно найти других, которые контактировали в этот день с этим человеком, продиагностировать их», — добавил мэр.

Ранее Собянин сообщил, что в ночных заведениях Москвы в рамках борьбы с распространением коронавируса введут систему регистрации номера телефона.

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