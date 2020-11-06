В Москве рассказали о работе системы QR-кодов

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Руководитель Главконтроля Москвы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о работе системы QR-кодов.
В Москве рассказали о работе системы QR-кодов
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Он напомнил, что в столице «введена система QR-кодов, которая направлена на то, чтобы помочь обеспечить выявление больных коронавирусной инфекцией».

«Всё работает нормально, сбоев нет, но если какие-то появляются недостатки, то есть служба поддержки Департамента информационных технологий, которая быстро отрабатывает какие-то недостатки. Но глобальных проблем мы не видим», — цитирует ТАСС Данчикова.

Ранее сообщалось, что в правительственных зданиях Москвы с 5 ноября заработала система регистрации на входе, её будут проходить как сотрудники органов власти, так и посетители.

Согласно данным оперштаба Москвы на 6 ноября, в столице за последние сутки выявили 6253 новых случая COVID-19, всего выявлено 456 689 случаев. Всего 332 984 человека выздоровели, 7140 пациентов с коронавирусом скончались.

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