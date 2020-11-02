Макдоналдс введёт в ресторанах в Москве систему регистрации посетителей

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Макдоналдс решил в течение недели ввести в своих ресторанах систему регистрации (чекинов) посетителей, созданную властями Москвы для ночных развлекательных заведений. Об этом заявили в пресс-службе компании.
Макдоналдс введёт в ресторанах в Москве систему регистрации посетителей
  • РИА Новости

Там отметили, что компания присоединяется к программе чекинов правительства Москвы, целью которой является борьба с распространением COVID-19.

«Система чекинов будет вводиться поэтапно в течение ближайшей недели и заработает во всех 189 (ресторанах. — RT) Макдоналдс в Москве, в том числе на территории торговых центров», — приводит ТАСС  сообщение.

Для регистрации посетителям ресторана нужно будет отсканировать QR-код и подтвердить свой номер телефона или отправить смс-сообщение в указанном формате.

«Для чекина надо указать только номер телефона, он необходим для оповещения в случае возможного контакта с заболевшим. Другая информация о посетителе не требуется», — добавили в компании.

Там подчеркнули, что все данные, которые указываются при регистрации, будут храниться на территории России в защищённом городском ЦОДе.

Ранее власти Москвы не исключали расширения применения системы QR-кодов в столице.

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