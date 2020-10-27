В Москве допустили расширение применения системы QR-кодов

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Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк допустил расширение применения системы QR-кодов в столице.
В Москве допустили расширение применения системы QR-кодов
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«На сегодняшний момент мы считаем, что эта система работает, и работает достаточно чётко», — цитирует ТАСС Немерюка.

Он отметил, что, «помимо заведений, которые попадают под действие указа мэра, её уже добровольно применяют и многие другие предприятия общественного питания — кафе и рестораны — уже добровольно».

«Возможно, она будет применяться и в других предприятиях торговли города Москвы», — добавил он.

В Москве с 19 октября вступили в силу новые правила посещения ночных заведений, работающих с 00:00 до 06:00. Теперь вход на дискотеки, в ночные клубы и бары будет возможен только после сканирования на входе QR-кода или отправки смс на специальный короткий номер.

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил введение новых правил в ночных заведениях столицы.

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