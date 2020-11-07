Власти Москвы рассказали о пользе системы чекин
- РИА Новости
«Система чекинов позволяет людям узнавать, был контакт или нет, и своевременно обращаться к врачам. Это и помогает врачам проводить эпидрасследования», — приводятся его слова в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Отмечается, что с 19 октября системой чекин воспользовались более 1,1 млн человек.
Ранее стало известно, что в Москве с 19 сентября более 4 тыс. предприятий внедрили систему QR-кодов для регистрации посетителей.
В Москве с 19 октября вступили в силу новые правила посещения ночных заведений, работающих с 00:00 до 06:00. Согласно новым правилам, вход на дискотеки, в ночные клубы и бары возможен только после сканирования на входе QR-кода или отправки смс на специальный короткий номер.