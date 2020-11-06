Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» оценила ситуацию с COVID-19 в России.

«На сегодняшний день, конечно, ситуация достаточно напряжённая, в ряде регионов — сложная. И темп пока растущий», — цитирует РИА Новости Попову.

Согласно данным оперштаба на 6 ноября, в России за сутки выявили 20 582 новых случая коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрированы 1 733 440 пациентов с COVID-19.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.