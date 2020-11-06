Попова рекомендует провести новогодние праздники дома

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что рекомендует россиянам провести новогодние праздники дома.
Попова рекомендует провести новогодние праздники дома
  • РИА Новости

«Эти новогодние праздники абсолютно точно я рекомендую провести дома, дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать», — заявила Попова.

Она добавила, что «если есть возможность уехать на дачу, за город, это будет очень хорошо».

Ранее начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что эпидемиологическая обстановка в Москве развивается не лучшим образом, поэтому гражданам, переведённым на удалёнку, не следует передвигаться по городу без необходимости.

Согласно данным оперштаба на 6 ноября, в России за сутки выявили 20 582 новых случая коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрированы 1 733 440 пациентов с COVID-19. 

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.

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