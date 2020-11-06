Попова рекомендует провести новогодние праздники дома
- РИА Новости
«Эти новогодние праздники абсолютно точно я рекомендую провести дома, дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать», — заявила Попова.
Она добавила, что «если есть возможность уехать на дачу, за город, это будет очень хорошо».
Ранее начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что эпидемиологическая обстановка в Москве развивается не лучшим образом, поэтому гражданам, переведённым на удалёнку, не следует передвигаться по городу без необходимости.
Согласно данным оперштаба на 6 ноября, в России за сутки выявили 20 582 новых случая коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрированы 1 733 440 пациентов с COVID-19.
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.