Власти призвали москвичей не передвигаться по городу без необходимости

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Эпидемиологическая обстановка в Москве развивается не лучшим образом, поэтому гражданам, переведённым на удалёнку, не следует передвигаться по городу без необходимости. Об этом заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
Власти призвали москвичей не передвигаться по городу без необходимости
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Эпидемиологическая ситуация в Москве развивается не лучшим образом, количество заболевших растёт... Хочу отметить, что работники, переведённые на удалёнку, должны работать дома и без лишней необходимости не передвигаться по городу как на общественном, так и на личном транспорте», — цитирует его РИА Новости.

Как ранее рассказал Данчиков, ежедневно в Москве выявляют около 3 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима в магазинах, транспорте и общественных местах.

Согласно данным оперштаба Москвы на 6 ноября, в столице за последние сутки выявили 6253 новых случая COVID-19.

Всего выявлено 456 689 случаев. 332 984 человека выздоровели, 7140 пациентов с коронавирусом скончались.

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