Власти призвали москвичей не передвигаться по городу без необходимости

Эпидемиологическая обстановка в Москве развивается не лучшим образом, поэтому гражданам, переведённым на удалёнку, не следует передвигаться по городу без необходимости. Об этом заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«Эпидемиологическая ситуация в Москве развивается не лучшим образом, количество заболевших растёт... Хочу отметить, что работники, переведённые на удалёнку, должны работать дома и без лишней необходимости не передвигаться по городу как на общественном, так и на личном транспорте», — цитирует его РИА Новости.

Как ранее рассказал Данчиков, ежедневно в Москве выявляют около 3 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима в магазинах, транспорте и общественных местах.

Согласно данным оперштаба Москвы на 6 ноября, в столице за последние сутки выявили 6253 новых случая COVID-19.

Всего выявлено 456 689 случаев. 332 984 человека выздоровели, 7140 пациентов с коронавирусом скончались.