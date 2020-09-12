Отработка логистических цепочек: Минздрав заявил об отгрузке вакцины от COVID-19 во все регионы РФ

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что первые партии вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 отгружены во все регионы России. В ведомстве также сообщили, что в рамках первой поставки отработают логистические цепочки доставки вакцины по стране, а также процесс распределения и организации вакцинации граждан, входящих в группу повышенного риска. Тем временем в РФ выявили 5504 новых случая коронавирусной инфекции. В общей сложности в стране было зарегистрировано 1 057 362 случая COVID-19, при этом 873 535 человек к настоящему времени выздоровели.

Первые партии вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 для тестирования логистической цепочки отгружены во все регионы страны, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

«До понедельника будут уже доставлены первые образцы вакцины», — подчеркнул он во время общения с журналистами в ходе своего визита в Ленинградскую область.

Ранее само ведомство распространило аналогичную информацию.

«Первая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, направлена в регионы», — указано в сообщении, опубликованном незадолго до выступления Мурашко.

В ведомстве также указали, что в рамках пилотной поставки будут отработаны «логистические цепочки доставки вакцины в субъекты России, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска».

О выпуске «Спутника V» в гражданский оборот стало известно 8 сентября. В Минздраве тогда сообщили, что первая партия вакцины прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) и выпущена в гражданский оборот.

Позднее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вторая партия уже производится. По его словам, препарат проходит контроль в Росздравнадзоре, ведомство проверяет каждую партию.

Напомним, что 11 августа стало известно о регистрации российским Минздравом первой в мире вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Вакцину от коронавирусной инфекции производят на четырёх площадках. В августе в НИЦЭМ рассказали, что в перспективе к этой работе подключатся ещё две площадки.

О своих впечатлениях после введения вакцины рассказали глава Минобороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин. Они заявили, что перенесли процедуру нормально и не столкнулись с какими-либо существенными побочными эффектами.

Как рассказали в Минздраве, широкая вакцинация от коронавируса в России начнётся по мере масштабирования производства и накопления данных пострегистрационных исследований.

За минувшие сутки в 85 регионах России зафиксированы 5488 новых случаев коронавирусной инфекции. Оперативный штаб сообщает, что в 22,4% из них не наблюдается клинических проявлений болезни.

В предшествующие этому 24 часа в РФ выявили 5504 новых случая COVID-19, за день до этого — 5363. В общей сложности в стране выявлено 1 057 362 случая.

С начала эпидемии в России зафиксировано 18 484 летальных исхода (1,75%) от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний. За прошедшие сутки скончались 119 человек. Вместе с тем на территории РФ выздоровели 873 535 человек (82,61%), в том числе 5428 — за последние сутки.

Согласно данным оперативного штаба, регионами с наименьшими темпами прироста за сутки стали Москва, Московская и Смоленская области, Чеченская Республика (по 0,2%), Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Чувашская Республика, Тульская область (по 0,3%), а также Тува, ХМАО, Калужская, Иркутская, Брянская, Тамбовская, Рязанская, Тверская и Новосибирская области, Башкирия и Татарстан (по 0,4%).

По данным Роспотребнадзора, к настоящему времени в России проведено 40 268 897 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Отмечается, что за сутки сделано 356 тыс. тестов.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о контроле за внесением результатов тестов на COVID-19 на портале госуслуг.

«С 1 августа 2020 года за границей побывали более 100 тыс. москвичей. При сверке анкет, заполненных на борту воздушного судна, с данными ЕПГУ установлено, что около 1% граждан не внесли результаты тестирования в течение трёх дней после прилёта», — сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные пресс-службы ведомства.

Как напомнили в ведомстве, все прилетевшие из зарубежных стран граждане должны заполнить анкету на борту самолёта до прибытия и сдать тест на COVID-19 методом ПЦР в течение трёх дней со дня прибытия.