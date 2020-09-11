В Роспотребнадзоре рассказали о контроле за внесением результатов тестов на COVID-19 на портале госуслуг.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные пресс-службы ведомства.

«С 1 августа 2020 года за границей побывали более 100 тыс. москвичей. При сверке анкет, заполненных на борту воздушного судна, с данными ЕПГУ установлено, что около 1% граждан не внесли результаты тестирования в течение трёх дней после прилёта», — цитирует издание сообщение ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что прилетевшие из зарубежных стран граждане должны заполнить анкету на борту самолёта до прибытия и сдать тест на COVID-19 методом ПЦР в течение трёх дней со дня прибытия.

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