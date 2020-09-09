Врач-инфекционист рассказала, кто входит в группу риска по гриппу

Заведующая консультативно-профилактическим отделением ИКБ №1 врач-инфекционист Ирина Иванова рассказала, кто входит в группу риска по гриппу.

«В группе риска по заражению гриппом и другими ОРВИ находятся школьники и учащиеся средних специализированных учебных заведений, медицинский персонал лечебных учреждений, работники транспорта, учебных заведений и сферы обслуживания», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, это те, кто находится в постоянном контакте с другими людьми.

Как отметила Иванова, к группам высокого риска развития неблагоприятных последствий заболевания гриппом относят детей до шести лет, взрослых старше 60 лет, граждан с хроническими соматическими заболеваниями независимо от возраста.

«Вакцинироваться от гриппа особенно важно, ведь предстоящий подъём сезонной зимней заболеваемости 2020—2021 годов имеет свои особенности, в том числе ввиду складывающейся эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции», — добавила она.

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