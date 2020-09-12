Минздрав заявил об отгрузке вакцины от COVID-19 во все регионы России

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые партии вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 отгружены во все регионы страны.

«Первые партии вакцины для тестирования логистической цепочки уже отгружены... во все регионы, и Ленинградской область в том числе... До понедельника будут уже доставлены первые образцы вакцины», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление министр сделал во время общения с журналистам в ходе своего визита в Ленинградскую область.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вторая партия вакцины «Спутник V» для гражданского оборота уже производится в центре Гамалеи.

Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.