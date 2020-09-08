Гинцбург сообщил о производстве второй партии вакцины от коронавируса

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вторая партия вакцины «Спутник V» для гражданского оборота уже производится в центре Гамалеи.

«Сейчас уже вторая партия нарабатывается, она проходит контроль в Росздравнадзоре», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

Он подчеркнул, что Росздравнадзор «контролирует каждую партию».

Ранее в российском Минздраве сообщили, что первая партия российской вакцины для профилактики COVID-19 «Спутник V» выпущена в гражданский оборот, в ближайшее время ожидаются её поставки в регионы.

Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.