Гинцбург сообщил о производстве второй партии вакцины от коронавируса

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Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вторая партия вакцины «Спутник V» для гражданского оборота уже производится в центре Гамалеи.
Гинцбург сообщил о производстве второй партии вакцины от коронавируса
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Сейчас уже вторая партия нарабатывается, она проходит контроль в Росздравнадзоре», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

Он подчеркнул, что Росздравнадзор «контролирует каждую партию».

Ранее в российском Минздраве сообщили, что первая партия российской вакцины для профилактики COVID-19 «Спутник V» выпущена в гражданский оборот, в ближайшее время ожидаются её поставки в регионы.

Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.

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