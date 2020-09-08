Гинцбург сообщил о производстве второй партии вакцины от коронавируса
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- РИА Новости
«Сейчас уже вторая партия нарабатывается, она проходит контроль в Росздравнадзоре», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.
Он подчеркнул, что Росздравнадзор «контролирует каждую партию».
Ранее в российском Минздраве сообщили, что первая партия российской вакцины для профилактики COVID-19 «Спутник V» выпущена в гражданский оборот, в ближайшее время ожидаются её поставки в регионы.
Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.