В Удмуртии с 11 сентября введён обязательный масочный режим

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В Удмуртской Республике с 11 сентября введён обязательный масочный режим.
В Удмуртии с 11 сентября введён обязательный масочный режим
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Сусанин».

«С сегодняшнего дня, 11 сентября, мы вынуждены ввести в Удмуртской Республике обязательный масочный режим. Причина — рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и, что самое важное, увеличение количества тяжёлых форм течения болезни у людей с хроническими заболеваниями», — заявил глава республики Александр Бречалов.

Он отметил, что в Удмуртии теперь все обязаны носить маски в общественных местах и транспорте, а также при посещении торговых объектов, культурных учреждений.

В августе телеканал «360» сообщил, что в Московской области пассажиры, ехавшие в электричках без защитных масок, за три дня были оштрафованы в общей сложности на 870 тыс. рублей.

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