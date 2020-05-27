«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться»: в России выявили 8338 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 8338 новых случаев заболевания COVID-19. За день до этого в стране коронавирус обнаружили у 8915 человек, а в предшествующие этому сутки — у 8946. За всё время в России было выявлено 370 680 заболевших — суточный прирост снизился до 2,3%. За прошедший день по всей стране выздоровели 11 079 человек. Число переболевших COVID-19 второй день подряд превышает количество новых пациентов с коронавирусом. Вместе с тем за сутки 161 человек скончался от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

За прошедшие сутки в 85 регионах России выявлено 8338 новых случаев заболевания COVID-19. При этом, по данным оперативного штаба, у 40,8% пациентов не было клинических проявлений болезни.

Днём ранее в стране зафиксировали 8915 новых случаев инфекции, за сутки до этого — 8946. С начала эпидемии в РФ выявлено 370 680 заболевших коронавирусом нового типа.

Суточный прирост больных снизился до 2,3%. В предыдущие два дня этот показатель составил 2,5% и 2,6% соответственно.

За всё время в стране выздоровели 142 208 пациентов (38,36%), за последние сутки — 11 079 человек. Второй день подряд количество переболевших превышает число новых выявленных случаев COVID-19.

Вместе с тем от осложнений, развившихся на фоне инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 3968 человек (1,07%). Из них 161 — за последние 24 часа.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 9,41 млн лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции нового типа, в том числе свыше 255 тыс. — за минувшие сутки. Под медицинским наблюдением остаются 296 154 человека. С начала эпидемии под контролем российских медиков были 1 206 217 человек.

В Москве за минувшие сутки выявлено 2140 новых заболевших. За тот же период в столице выздоровели 5839 пациентов, 73 скончались. Днём ранее в городе зафиксировали 2830 новых случаев COVID-19, а до этого — 2560. С начала эпидемии в Москве выявлено 171 443 случая заболевания: 67 458 человек выздоровели, 2183 — умерли.

«Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться», — констатировала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Среди других регионов с наибольшим количеством новых выявленных случаев заболевания COVID-19 находятся Подмосковье (793 человека), Санкт-Петербург (387), Свердловская (235) и Нижегородская (231) области.

В пресс-службе МЧС сообщили, что за последние два месяца силами ведомства продезинфицировано более 2 тыс. лечебных учреждений и свыше 1,1 тыс. образовательных учреждений на территории страны.

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«С начала апреля подразделениями МЧС России в регионах России обработано более 12,8 млн кв. м социально значимых объектов по всей стране. Продезинфицировано более 2 тыс. лечебных учреждений общей площадью более 2 млн кв. м, более 1,1 тыс. образовательных учреждений общей площадью более 2,2 млн кв. м», — приводит ТАСС сообщение.

Сотрудники МЧС также провели дезинфекцию около 4 млн кв. м объектов социального обслуживания и свыше 26 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры.

Новый препарат

Тем временем в России зарегистрировали отечественный препарат для профилактики одного из наиболее тяжёлых осложнений, развивающихся на фоне коронавируса — цитокинового шторма.

Этим термином обозначают потенциально смертельную и неконтролируемую реакцию иммунной системы, в ходе которой происходит разрушение тканей очага воспаления с распространением на соседние ткани и весь организм. Как рассказал в эфире Первого канала министр здравоохранения Михаил Мурашко, препарат уже вошёл в клиническую практику.

«Один из препаратов, который профилактирует цитокиновый шторм, поражение лёгких, он зарегистрирован на прошлой неделе и уже вошёл в клиническую практику, причём это отечественный препарат. Ещё один препарат противовирусный (я воздержусь просто пока называть) на этой неделе завершает исследование», — сказал он.

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Рекомендации для пассажирских перевозок

Минтранс совместно с Роспотребнадзором разработал методические рекомендации для пассажиров и предприятий автотранспортного комплекса, рассчитанные как на условия ограничений, связанных с распространением инфекции, так и на режим повышенной готовности (стабилизации).

В частности, ведомства рекомендовали минимизировать продажу билетов на автостанциях и автовокзалах за наличный расчёт, а также указали на важность протирания ручек, поручней, подоконников и окон билетных касс не реже раза в два часа.

Помимо этого, рекомендуется нанести социальную разметку у касс, мест для сидения, вендинговых автоматов и торговых павильонов. Кожные антисептики следует разместить в свободном доступе в кассовых залах и залах ожидания, туалетах, на рабочих местах персонала и на входе-выходе из автовокзала или автостанции.

Кроме того, рекомендуется организовать продажу одноразовых масок и перчаток через новые вендинговые автоматы. В качестве альтернативы можно добавить отсеки для продажи этих средств в уже существующих автоматах, а также предлагать их в билетных кассах.

Наряду с этим ведомства рекомендовали размещать пассажиров в салоне автобусов и маршруток с соблюдением социальной дистанции, исключая проезд пассажиров на соседних местах.

Салон по возможности следует разграничить на зону для водителя и пассажиров, а также отказаться от продажи билетов внутри автобуса, если он оборудован автоматизированной системой оплаты. Кроме того, если температура на улице выше 10—15 °С, следует проветривать салон на остановках.

Добавим, что российские авиакомпании и аэропорты готовятся к возобновлению сообщения после ослабления карантина. Первый заместитель министра транспорта и руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что российские компании отрасли «находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок». Об этом он рассказал на онлайн-заседании общественных советов при Росавиации, Ростуризме и Роспотребнадзоре.

По данным Росавиации, авиаперевозки пассажиров по России в апреле сократились на 85% по сравнению с показателем за апрель 2019 года и составили 717,6 тыс. пассажиров.

«Александр Нерадько акцентировал внимание участников заседания на том, что воздушное сообщение внутри России будет возобновляться более активно только при условии снижения карантинных ограничений в регионах», — говорится в сообщении Росавиации.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство России начнёт поэтапно снимать ограничительные меры в сфере внутреннего туризма с 1 июня.