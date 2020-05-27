Специалисты МЧС продезинфицировали более 2000 медучреждений в России

Специалисты МЧС России продезинфицировали более 2 тыс. лечебных учреждений и свыше 1,1 тыс. образовательных учреждений на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«С начала апреля подразделениями МЧС России в регионах России обработано более 12,8 млн кв. метров социально значимых объектов по всей стране. Продезинфицировано более 2 тыс. лечебных учреждений общей площадью более 2 млн кв. метров, более 1,1 тыс. образовательных учреждений общей площадью более 2,2 млн кв. метров», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что сотрудниками МЧС проведена дезинфекция около 4 млн кв. метров объектов социального обслуживания, а также свыше 26 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что в Москве провели масштабную дезинфекцию всех дорог и общественных пространств в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.