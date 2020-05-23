МЧС России продезинфицировало более 1000 образовательных учреждений

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МЧС России провело дезинфекцию более 1000 образовательны учреждений с целью минимизации рисков распространения коронавируса.
МЧС России продезинфицировало более 1000 образовательных учреждений
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«Силами МЧС России проведена специальная санитарная обработка более 10,8 млн кв. метров социально значимых объектов по всей стране», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Отмечается, что более 1000 образовательных учреждений были продезинфицированы на площади около 1,9 млн кв. м.

Также были продезинфицированы 1857 лечебных учреждений.

Ранее стало известно, что МЧС России направляет группу специалистов в Дагестан для масштабной дезинфекции, сообщили в министерстве.

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