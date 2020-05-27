В Москве от коронавируса вылечились ещё 5839 человек

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В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 5839 человек, за всё время пандемии — 67 458, заявила заммэра Анастасия Ракова. Накануне сообщалось, что за сутки в столице вылечились 8033 человека.
В Москве от коронавируса вылечились ещё 5839 человек
  • РИА Новости

«Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 5839 человек. Всего число людей, выздоровевших после инфекции, увеличилось до 67 458», — сказала заммэра.

Ранее Минздрав России утвердил порядок госпитализации пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.

Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.

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