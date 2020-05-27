В Москве от коронавируса вылечились ещё 5839 человек
- РИА Новости
«Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 5839 человек. Всего число людей, выздоровевших после инфекции, увеличилось до 67 458», — сказала заммэра.
Ранее Минздрав России утвердил порядок госпитализации пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.