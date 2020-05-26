Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом

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Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно приказу, госпитализации подлежат лица с подтверждённым коронавирусом или подозрением на эту инфекцию, состояние которых оценивается как средней степени тяжести, тяжёлое или крайне тяжёлое.

Кроме того, должны быть госпитализированы пациенты с COVID-19, лечащиеся амбулаторно, в случае сохранения у них температуры 38,5 и выше в течение трёх дней.

Вне зависимости от степени тяжести госпитализируются заболевшие пожилые люди старше 65 лет, лица, относящиеся к группе риска из-за хронических заболеваний, а также проживающие с ними в общежитии или многонаселённой квартире.

Несовершеннолетние пациенты госпитализируются в случае температуры выше 39 градусов при обращении или при сохранении температуры выше 38 градусов в течение пяти дней.

В качестве других критериев для госпитализации детей до 18 лет указаны дыхательная недостаточность, одышка, тахикардия, наличие геморрагической сыпи, судороги, тяжёлое обезвоживание, онкология, болезни с нарушением свёртываемости крови, хронические заболевания лёгких, болезни эндокринной системы, пороки сердца, а также невозможность изоляции больного от лиц в группе риска или отсутствие условий для лечения на дому.

Ранее заместитель мэра столицы Анастасия Ракова отметила, что ситуация с коронавирусом в Москве имеет устойчивую динамику на улучшение, каждый день сокращается количество госпитализаций.

19 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 18 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжёлом состоянии.

Телеканал «360» передавал, что в Московской области увеличат число мест для пациентов с коронавирусом до 18 тыс.

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