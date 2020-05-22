Власти прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Москве
- АГН «Москва»
«Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве последние две недели имеет устойчивую динамику на улучшение», — сказала она.
По её словам, каждый день количество госпитализаций сокращается.
«По сравнению с пиком госпитализация упала в два раза, при этом мы видим явно увеличение количества больных, которые выписываются», — добавила Ракова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в Москве удалось избежать худшего сценария по ситуации с вирусом, который «разворачивался в целом ряде мировых мегаполисов».
Кроме того, он подчеркнул, что в столице нужно сохранять строгие меры для борьбы с COVID-19.