Власти прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Москве

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Ситуация с коронавирусом в Москве имеет устойчивую динамику на улучшение, заявила в эфире телеканала «Россия 24» заместитель мэра города Анастасия Ракова.
Власти прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Москве
  • АГН «Москва»

«Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве последние две недели имеет устойчивую динамику на улучшение», — сказала она.

По её словам, каждый день количество госпитализаций сокращается.

«По сравнению с пиком госпитализация упала в два раза, при этом мы видим явно увеличение количества больных, которые выписываются», — добавила Ракова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в Москве удалось избежать худшего сценария по ситуации с вирусом, который «разворачивался в целом ряде мировых мегаполисов».

Кроме того, он подчеркнул, что в столице нужно сохранять строгие меры для борьбы с COVID-19. 

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