Количество мест для пациентов с COVID-19 в Подмосковье увеличат до 18 тысяч

Количество мест для пациентов с коронавирусом в Московской области увеличат до 18 тысяч.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора Андрея Воробьёва.

«Мы до сих пор не можем уйти ниже 900 выявленных случаев в сутки. Это, естественно, влечёт за собой дополнительную госпитализацию. По госпитализации последние две недели мы также видим занятие дополнительных коек», — заявил он.

По его словам, прирост на койку составляет от 100 до 200 человек, что неплохо, но хотелось бы уйти в отрицательное значение.

Минздрав России увеличил норму коечного фонда для Подмосковья до 15,5 тыс. Как отметил Воробьёв, к 25 мая в регионе будет около 18 тыс., из которых 10 тыс. с подачей кислорода и почти 1 тыс. — с аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

Ранее сообщалось, что подмосковные больницы получили 36 новых машин для оказания неотложной медицинской помощи.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.