Больницы Подмосковья получили 36 машин скорой помощи

Подмосковные больницы получили 36 новых машин для оказания неотложной медицинской помощи.

Как сообщает телеканал «360», ключи от автомобилей вручил губернатор области Андрей Воробьёв.

Отмечается, что машины получили медицинские учреждения Солнечногорска, Талдома, Серпухова, Чехова, Дубны, Долгопрудного, Лыткарина и других округов.

Важным преимуществом таких автомобилей является наличие специальных носилок.

«К сожалению, ещё плюсовая госпитализация. Растёт. Не так сильно, как на прошлой неделе. Где-то 100–150 коек мы каждый день добавляем, поэтому нагрузка на здравоохранение, она очень увеличилась. Но и маршрутизация у нас непростая. Поэтому неотложка имеет, конечно, очень принципиальное значение», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Nation News оценил важность труда медсестёр и другого среднего медперсонала.