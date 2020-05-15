Больницы Подмосковья получили 36 машин скорой помощи

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Подмосковные больницы получили 36 новых машин для оказания неотложной медицинской помощи.
Больницы Подмосковья получили 36 машин скорой помощи
  • © РИА Новости

Как сообщает телеканал «360», ключи от автомобилей вручил губернатор области Андрей Воробьёв.

Отмечается, что машины получили медицинские учреждения Солнечногорска, Талдома, Серпухова, Чехова, Дубны, Долгопрудного, Лыткарина и других округов.

Важным преимуществом таких автомобилей является наличие специальных носилок.

«К сожалению, ещё плюсовая госпитализация. Растёт. Не так сильно, как на прошлой неделе. Где-то 100–150 коек мы каждый день добавляем, поэтому нагрузка на здравоохранение, она очень увеличилась. Но и маршрутизация у нас непростая. Поэтому неотложка имеет, конечно, очень принципиальное значение», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Nation News оценил важность труда медсестёр и другого среднего медперсонала.

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