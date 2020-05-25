В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма

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Правительство России начнёт поэтапно снимать ограничительные меры в сфере внутреннего туризма с 1 июня. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе пресс-конференции.
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
  • РИА Новости

«Для нас, конечно, приоритет — это безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета. С 1 июня правительство системно и аккуратно начнёт снимать ограничения. На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией», — сказал он.

По его словам, параллельно с этим правительство работает над правилами для дальнейшего открытия туристической отрасли — отели, курорты, пляжи, круизы.

«До 1 июня будут опубликованы соответствующие рекомендации, подготовленные Роспотребнадзором и Ростуризмом. Это позволит отрасли понимать те правила, в которых они будут осуществлять свою деятельность, в условиях новой реальности, и сроки, когда они могут запуститься», — добавил он.

Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации по организации санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

В начале мая российский лидер Владимир Путин призвал форсировать возможности внутреннего туризма

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