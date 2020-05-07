Путин призвал форсировать развитие внутреннего туризма

Пока трудно сказать, когда начнётся снятие ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, необходимо форсировать возможности внутреннего туризма. Об этом в ходе совещания по развитию транспорта заявил российский лидер Владимир Путин.

«И Россия, и иностранные государства готовятся или начинают постепенный выход из режима внутренних ограничений. Однако пока, совершенно очевидно, трудно сказать, как будут проходить эти процессы, в том числе когда и какие зарубежные направления будут доступны для поездок наших граждан», — сказал глава государства.

Как отметил президент, это зависит от того, как будут складываться дела и какие решения будут приниматься в других государствах.

«А это значит, нам нужно сформировать развитие внутреннего туризма, точнее сказать, форсировать наши возможности на этом направлении», — указал он.

Ранее Путин отметил, что транспорт, который задействован в международных перевозках, необходимо переориентировать на внутренний туризм в связи с ограничениями, действующими из-за коронавируса.