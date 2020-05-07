Путин поручил переориентировать транспорт на внутренний рынок

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Транспорт, который задействован в международных перевозках, необходимо переориентировать на внутренний туризм в связи с ограничениями, действующими из-за коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Путин поручил переориентировать транспорт на внутренний рынок
  • РИА Новости

Как заявил Путин на совещании по вопросам развития транспорта, для пассажирского транспорта общей проблемой является сокращение туристических потоков, поскольку международный туризм из-за пандемии фактически остановлен.

Президент добавил, что для возвращения международного туризма на прежний уровень понадобится время. 

«Нужно использовать возникающие резервы транспортного комплекса, ориентировать их на развитие внутреннего туризма, межрегиональных перевозок, на оказание качественных, доступных услуг нашим гражданам, которые после снятия ограничений, безусловно, запланируют поездки по стране», — цитирует его РИА Новости.

Также Путин назвал сложной ситуацию с авиаперевозками на фоне коронавируса.

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