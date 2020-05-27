Власти Приморья рассказали о ситуации с коронавирусом

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Число выздоровевших после коронавируса в Приморском крае за сутки оказалось более чем в два раза выше показателя заболеваемости. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Власти Приморья рассказали о ситуации с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Отмечается, что за сутки в Приморье зафиксировано 44 новых случая инфицирования COVID-19, общее число пациентов с коронавирусом в регионе составляет 1779.

«Показатель заболеваемости в Приморье на 100 тыс. населения — 97 человек, а по Дальневосточному округу он составляет 108 человек, по России — 246», — приводит пресс-служба краевого правительства слова губернатора региона Олега Кожемяко.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 44 из 85 российских регионов готовы в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, которые были введены в связи с пандемией COVID-19.  

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