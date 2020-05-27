Суточный прирост больных коронавирусом в России снизился до 2,3%

Суточный прирост зарегистрированных заболевших COVID-19 в России снизился до 2,3%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщалось, в России нарастающим итогом зарегистрировано 370 680 случаев (+2,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За последние сутки в стране подтверждено 8338 новых случаев коронавируса.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что курение негативно влияет на способность организма бороться с коронавирусной инфекцией COVID-19. Как заявили в ведомстве, у курильщиков болезнь чаще протекает в тяжёлой форме.

Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News назвал меры, которые, по его словам, помогают снизить количество больных коронавирусом.